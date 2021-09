Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em queda, com o seu índice de referência a recuar 1,62% para 5.213,55 pontos e com a Greenvolt a liderar as descidas no dia da sua estreia no PSI20.

Das 19 cotadas que agora integram o PSI20, 16 ficaram em baixa, duas em alta e uma inalterada. A Greenvolt, empresa subsidiária da Altri para o setor das energias renováveis, desceu 4,97% para 5,93 euros, seguida do banco BCP, que caiu 4,64% para 0,12 euros.

As principais bolsas europeias registaram descidas acentuadas. Milão perdeu 2,57%, Frankfurt 2,31%, Paris 1,74%, Madrid 1,20% e Londres 0,86%.

DD (EO) // VM

Lusa/Fim