Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI a subir 0,55% para 5.862,69 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, sete subiram, seis desceram e o BCP e os CTT ficaram inalterados em, respetivamente, 0,15 euros e 3,18 euros.

No resto da Europa, Paris cresceu 1,04%, Londres 1,01%, Madrid 0,49% e Frankfurt 0,29%.

