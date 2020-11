Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma subida de 2,73% para 4.571,02 pontos no índice PSI20, destacando-se nos ganhos das principais bolsas europeias, com a NOS a avançar 13,48%.

Das 17 cotadas que integram o PSI20, 14 subiram e três desceram.

No resto da Europa, a sessão foi igualmente positiva, com Milão a ganhar 2,04%, Madrid 2,03%, Londres 1,55%, Frankfurt 1,26% e Paris 1,21%.

