Na quarta-feira, o PSI20 terminou a sessão com uma ligeira descida de 0,09% para 4.179,01 pontos e com a Corticeira Amorim a liderar as perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em baixa e sete em alta.

As principais bolsas europeias encerraram com rumos divergentes. Madrid desceu 0,38%, Paris 0,27% e Londres 0,06%, mas Frankfurt subiu 0,17% e Milão registou uma variação positiva de 0,03%.

