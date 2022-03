Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com uma subida acentuada de 2,19% para 5.821,11 pontos no índice PSI e com o BCP a liderar os ganhos somando mais de 7%.

Das 15 cotadas que integram o índice que sucedeu ao PSI20, 14 subiram e a REN ficou inalterada (2,70 euros). O BCP subiu 7,09% para 0,16 euros.

No resto da Europa, Paris e Madrid subiram 1,17%, Frankfurt 1,02%, Milão 0,98% e Londres 0,46%.

