Na segunda-feira, o PSI20 fechou em terreno positivo, a valorizar 1,79% para os 5.401,67 pontos, alinhado com as principais praças europeias, com o BCP a subir mais de 4% e a EDP mais de 3%.

Das 18 cotadas no PSI20, 17 valorizaram-se (com o BCP a subir 4,14% e a EDP 3,36%) e apenas a Novabase fechou em terreno negativo, perdendo 0,41%.

No resto das principais bolsas da Europa, Madrid liderou os ganhos, valorizando-se 1,39%, seguindo-se Milão (0,93%), Frankfurt (0,59%), Londres (0,58%) e Paris (0,20%).

