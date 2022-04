Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI a descer 1,32% para 5.861,72 pontos, tendo o BCP liderado as descidas com uma queda de 5%.

Das 15 cotadas que integram este índice, nove desceram e seis subiram.

No resto da Europa, quase todas as bolsas terminaram no 'vermelho'. Madrid caiu 1,58%, Frankfurt 1,20%, Milão 0,95%, Paris 0,54%, mas Londres encerrou a sessão com uma ligeira subida de 0,08%.

