Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou no 'vermelho', com o índice PSI20 a perder 1,37% para 5.501,97 pontos e com a Altri e o BCP em queda acentuada.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 15 baixaram e quatro subiram.

As principais bolsas europeias fecharam negativas, numa altura em que aumentam os casos de covid-19 e vários países voltam a adotar medidas restritivas. Madrid caiu 1,68%, Milão 1,17%, Londres 0,45%, Paris 0,42% e Frankfurt 0,38%.

DD (EO) // VM

Lusa/Fim