Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa acompanhou os ganhos das principais praças europeias com uma subida no índice PSI de 1,95% para 6.305,14 pontos e com o BCP a registar uma valorização de 5,53%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 13 subiram e duas desceram. O BCP, que liderou as subidas, fixou a valer 0,19 euros por ação.

No resto da Europa, Paris subiu 1,78%, Frankfurt 1,59%, Madrid 1,47%, Milão 1,22% e Londres 0,56%.

DD (EO) // SB

Lusa/Fim