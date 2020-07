Na sexta-feira, a bolsa de Lisbou fechou alinhada com as principais praças europeias, com o índice PSI20 a cair 1,02% para 4.492,30 pontos, pressionado pelo grupo EDP, que liderou as perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram, duas subiram e três permaneceram inalteradas.

