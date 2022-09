Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com uma queda no índice PSI de 3,37% para 5.487,44 pontos com todas as cotadas em terreno negativo.

Desde 10 de junho passado, quando baixou 3,39%, que a Bolsa de Lisboa não registava uma queda tão acentuada, tendo a Galp liderado as descidas das 15 cotadas que integram o PSI.

As principais bolsas europeias fecharam igualmente no 'vermelho'. Milão caiu 3,36%, Madrid 2,46%, Paris 2,28%, Londres e Paris baixaram 1,97%.

