Bolsa de Lisboa abre a cair 0,66% A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a perder 0,66%, para os 5.044,93 pontos. economia Lusa economia/bolsa-de-lisboa-abre-a-cair-0-66_5e562c34e83a5312a74729fe





Na terça-feira, o PSI20 fechou a perder 2,28% para 5.078 pontos, uma perda menos acentuada do que a de segunda-feira (3,53%), mas superior à das maiores bolsas europeias.

Das 18 empresas cotadas no PSI20, apenas a Ibersol se manteve inalterada face a segunda-feira, nos 8,54 euros, tendo as restantes 17 registado quedas de 0,36% até 5,36%, um resultado ainda impactado pelos receios de propagação do coronavírus Covid-19.

