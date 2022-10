Na quinta-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa registou uma valorização de 0,74% para 5.466,48 pontos, em linha com os ganhos do resto da Europa, com a Galp a liderar as subidas.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram e sete desceram. No topo das subidas, a Galp somou 3,41% para 10,02 euros.

No resto da Europa, Milão avançou 1,07%, Madrid 0,80%, Paris 0,76%, Londres 0,27% e Frankfurt 0,20%.

DD (EO) // MCL

Lusa/Fim