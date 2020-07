Na terça-feira, o PSI20 contrariou as principais praças europeias e fechou ao subir 1,02% para 4.452,22 pontos, com as ações das empresas do grupo EDP a fecharem com ganhos superiores a 4%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 fecharam em alta, a REN ficou inalterada (2,46 euros) e sete ficaram em baixa.

No resto da Europa, as principais bolsas terminaram a sessão com quedas. Londres perdeu 1,53%, Madrid 1,44%, Frankfurt 0,92%, Paris 0,74% e Milão 0,10%.

