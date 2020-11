Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta e o índice PSI20 avançou 0,97% para 4.651,82 pontos, com a Mota-Engil a liderar os ganhos subindo 14,55%.

Das 17 cotadas que integram atualmente o PSI20, 15 subiram e só duas recuaram.

As principais bolsas europeias também fecharam no 'verde', com Madrid a subir 1,06%, Milão 0,68%, Paris 0,56%, Frankfurt 0,37% e Londres 0,07%.

