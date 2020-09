Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com uma queda de 1,35% para 4.033,26 pontos no índice PSI20 e com a Galp a liderar as descidas.

O PSI20 terminou a sessão com 14 cotadas em baixa, três em alta e uma inalterada.

As principais bolsas europeias também fecharam em queda, com Madrid a perder 1,15%, Milão 0,52%, Londres 0,51%, Frankfurt 0,35% e Paris 0,23%.

DD (EO) // ZO

Lusa/fim