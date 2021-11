Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa fechou a sessão com uma subida de 0,32% no índice PSI20, para os 5.519,58 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram divergentes.

A Ramada Investimentos liderou as 13 cotadas que ficaram no 'verde' ao subir 3,50% para 6,50 euros e, em sentido contrário, a EDP Renováveis ficou no topo das seis cotadas que desceram ao cair 1,70% para 22,02 euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,78%, Londres 0,44% e Milão 0,17%, mas Frankfurt perdeu 0,27% e Paris 0,10%.

