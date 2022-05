Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou no 'vermelho', alinhada com as principais praças europeias, tendo o índice PSI recuado 1,11% para 5.864,36 pontos, com a EDP Renováveis a perder 4%.

Das 15 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, oito desceram e sete subiram.

No resto da Europa, Madrid caiu 1,73%, Paris 1,66%, Milão 1,63% e Frankfurt 1,13%.

