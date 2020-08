Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa fechou em queda, com o índice PSI20 a perder 0,14% para 4.435,15 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias encerraram com rumos divergentes.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 ficaram em baixa, seis em alta e duas inalteradas.

Entre as principais bolsas europeias, Londres subiu 0,61%, Paris 0,18% e Frankfurt 0,15%, mas Madrid caiu 0,90% e Milão 0,39%.

