Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI a avançar 0,71% para 5.779,84 pontos, em linha com o resto da Europa, tendo o BCP liderado as subidas.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, nove subiram, cinco desceram e uma ficou inalterada. O BCP destacou-se com um ganho de 4,70% para 0,15 euros.

No resto da Europa, Londres subiu 0,92%, Madrid 0,84%, Frankfurt 0,62%, Milão 0,58% e Paris 0,22%.

DD (EO) // SB

Lusa/Fim