Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com uma descida no índice PSI20 de 1,02% para 5.644,63 pontos, num dia em que as ações dos CTT caíram 9,94%.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em baixa, seis em alta e duas inalteradas.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,15%, Londres 0,33%, Paris 0,76%, Milão 1% e Madrid 1,01%.

