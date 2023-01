Na terça-feira, o PSI encerrou a sessão com uma queda de 0,56% para 5.939,21 pontos, com a Altri a liderar as descidas.

Das 15 cotadas que integram este índice, nove desceram e seis subiram. A Altri perdeu 3,60% para 4,71 euros e a Mota-Engil destacou-se pela positiva ao subir 3,37% para 1,41 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com desempenhos divergentes. Paris e Madrid subiram 0,26%, Milão avançou 0,24%, mas Londres baixou 0,35% e Frankfurt cedeu 0,07%.

