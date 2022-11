Segundo a Bodiva, o novo recorde registado nos seus mercados regulamentados ultrapassa o alcançado em dezembro de 2020 que correspondeu a 1.187.026.437.590 kwanzas, um marco que foi possível devido à participação ativa dos seus membros.

"E devido à promoção de ações de literacia financeira e disponibilização de plataformas que facilitam o acesso aos mercados Bodiva", lê-se num comunicado.

A bolsa angolana destaca também a ativação de novos segmentos de mercado, nomeadamente o Mercado de Bolsa de Ações (MBA) e o Mercado de Operações de Reporte (MOR), que permitem investimentos a curto, médio e longo prazo, como mecanismos que concorreram para o novo recorde anual.

As obrigações do tesouro não reajustáveis (OTNR) e as obrigações com indexação ao dólar (Ottx), refere a Bodiva, foram os instrumentos mais transacionados representando 78,04% e 19,44% do montante negociado, respetivamente.

"Sendo que as ações representam atualmente 1,70% do montante total transacionado, do qual a primeira admissão à negociação em bolsa desta tipologia de instrumentos financeiros ocorreu em junho do corrente ano", refere-se ainda na nota.

DYAS // LFS

Lusa/Fim