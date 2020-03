Bolsa angolana realizou 4.326 negócios avaliados em 847 mil milhões de kwanzas em 2019 A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva) realizou 4.326 negócios nos mercados regulamentados sob sua gestão, em 2019, tendo movimentado 874 mil milhões de kwanzas (1,578 mil milhões de euros), foi hoje anunciado. economia Lusa economia/bolsa-angolana-realizou-4-326-negocios_5e613ac279a1b71956affe59





Segundo os dados divulgados, o montante médio trimestral cifrou-se em 218,53 mil milhões de kwanzas (0,4 mil milhões de euros).

De acordo com o Relatório Anual dos Mercados Bodiva 2019, apresentado em Luanda, o volume negociado durante o ano passado representa um aumento de 10% em relação a 2018 e a taxa média anual de crescimento registada nos últimos três anos foi de 34,94%.

No decurso de 2019, o quarto trimestre registou o maior volume de negociação com cerca de 231,60 mil milhões de kwanzas (0,41 mil milhões de euros).

O número de negócios realizados no ano passado, fixado em 4.326, registou um aumento de 11,55% face ao período homólogo, cuja média se cifrou em 1.082 negócios por trimestre.

O crescimento médio anual verificado nos mercados da Bolsa de Dívida e Valores de Angola entre 2016 e 2019 foi de 33,01%.

O Relatório Anual dos Mercados Bodiva, cuja administração garante regularidade na sua publicação, refere igualmente que em 2019 as emissões em mercado primário atingiram os 751,36 mil milhões de kwanzas (1,356 mil milhões de euros) e no secundário foram negociados 874,12 mil milhões de kwanzas (1,578 mil milhões de euros).

Ao nível do mercado secundário da dívida pública, o montante negociado, durante o período, representou 116,35% do total de emissões em mercado primário.

Na comparação entre o montante negociado no mercado secundário da dívida pública com o 'stock' da dívida pública titulada, cifrado em 10,51 biliões de kwanzas (18 mil milhões de euros), o relatório observa que neste período, em média, o mercado secundário de dívida pública representou cerca de 2,45% do 'stock' de dívida pública titulada.

No domínio dos juros e reembolsos, em 2019, foram processados nos mercados regulamentos pela Bolsa angolana 1.037 eventos de distribuição, nomeadamente 903 pagamentos de cupão, 134 resgates e uma amortização das unidades de participação do Fundo BFA (Banco de Fomento Angola) Oportunidades II.

A ministra das Finanças angolana, Vera Daves de Sousa, que discursou na abertura do encontro, recordou que a Bodiva tem sido tutelada, desde 2014, pelo Governo, medida que expressa o "forte compromisso do executivo angolano" com a visão que tem relativamente ao mercado de capitais.

"O nosso compromisso e visão mantêm-se desde 2014, que é garantir que a Bodiva se posicione e atue como uma plataforma capaz de oferecer alternativas de financiamento às empresas, a visão é a mesma", afirmou na ocasião.

DYAS // LFS

Lusa/Fim