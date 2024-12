A Boeing vai expandir as suas instalações no condado de Charleston para apoiar o aumento dos objetivos de produção do 787 Dreamliner e planeia aumentar a produção para 10 aviões Dreamliner por mês até 2026.

O investimento de mil milhões de dólares será acompanhado pela criação de 500 novos postos de trabalho ao longo de cinco anos.

O construtor de aviões, que tem sido afetado por problemas de qualidade na produção e acaba de sofrer uma greve que durou mais de 50 dias paralisando duas fábricas, anunciou em meados de outubro a sua intenção de reduzir força de trabalho global em 10% nos próximos meses.

A produção do 737 MAX, o avião mais vendido da Boeing, bem como do jato jumbo 777, do 767 e de vários programas militares foi congelada durante a greve.

Apenas a produção do 787 Dreamliner prosseguiu normalmente, não tendo a fábrica da Carolina do Sul sido afetada pela greve.

Na terça-feira, o construtor de aviões anunciou que tinha retomado a produção do 737 na sua fábrica de Renton, perto de Seattle, e a produção do 777, do 777X e do 767 deveria seguir-se em Everett, na mesma região.

No final de novembro, a sua carteira de encomendas era de 6.268 aviões.

