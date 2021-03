Muhambe foi quadro da HCB até 2019, onde já ocupou o cargo de diretor de Serviços de Aprovisionamento.

É mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa, licenciado em Gestão de Empresas.

"Acumula experiência relevante em docência e em cargos de gestão", destaca a HCB.

O novo presidente da hidroelétrica junta-se aos restantes membros do Conselho de Administração: Moisés Machava, Abraão dos Santos Rafael, Rui Manuel Alfredo da Rocha, Nilton Sérgio Rebelo Trindade, Manuel Tomé e João Faria Conceição.

Situada no rio Zambeze, na província de Tete, centro de Moçambique, a barragem de Cahora Bassa abastece a África do Sul e o sul de Moçambique com uma produção anual que em 2020 chegou a 15.350 gigawatt-hora (GWh), 4,7% superior a 2019.

A empresa tem em curso um plano de modernização que prevê investimentos na barragem, central de geração, subestações do Songo e de Matambo e nas linhas de transporte de energia, visando aumentar a fiabilidade técnica e operacional.

O Estado moçambicano detém 85% das ações da HCB, 7,5% pertencem à Redes Energéticas Nacionais (REN), firma de transporte de energia de Portugal, outros 5% são ações próprias da hidroelétrica e 2,5% foram dispersos na bolsa moçambicana através de uma oferta pública de venda em 2019.

