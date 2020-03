"Boa dinâmica" da economia cabo-verdiana deixa taxas de juro inalteradas -- banco central O Banco de Cabo Verde (BCV) vai deixar inalteradas, pelo menos até abril, as taxas de juro, decisão que o Comité de Política Monetária do banco central justificou com a "boa dinâmica" da economia no último trimestre de 2019. economia Lusa economia/boa-dinamica-da-economia-cabo-verdiana-deixa-_5e5cf677042e1412a66a847f





Em comunicado a que a Lusa teve hoje acesso, o Comité de Política Monetária do BCV, após a reunião de terça-feira, decidiu propor a manutenção das taxas de juro, casos da Diretora (1,50%), de facilidade Permanente de Cedência de Liquidez (3,00%) de Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez (0,10%) e de Redesconto (5,50%).

"A decisão teve por base a análise dos desenvolvimentos macrofinanceiros recentes e das suas perspetivas de evolução para os próximos meses", lê-se no comunicado, que acrescenta que a próxima reunião ordinária do Comité de Política Monetária do BCV está agendada para 07 de abril.