"No âmbito da normalização do mercado cambial, o Banco Nacional Angola, definiu, no dia 15 de outubro, novos procedimentos que visam flexibilizar os limites aplicáveis aos vários instrumentos de pagamento utilizados nas operações cambiais de importação de mercadoria", indica o banco central angolano, num comunicado divulgado no seu 'site'.

Os importadores passam assim a poder negociar livremente as modalidades de pagamento na importação de mercadorias, não estando as mesmas sujeitas a limites anuais nem por operação, exceto no que diz respeito a pagamentos antecipados ou adiantamentos.

Neste caso, os importadores podem utilizar até 50 mil dólares (43 mil euros) por operação ou até 10% do montante total de uma operação, ao abrigo de uma carta de crédito.

As cartas de créditos são os instrumentos de pagamento mais usados em Angola nas transações de comércio internacional.

RCR // JH

Lusa/fim