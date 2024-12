"No dia 23 de dezembro de 2024, a Blackrock Inc. ("Blackrock") notificou a EDPR de que, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 23.º do Decreto Real 1362/2007 e em resultado de uma operação executada a 20 de dezembro de 2024, ultrapassou o patamar mínimo de 3% para posições acionistas qualificadas", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A gestora aumentou a participação para 31.504.055 direitos de voto, correspondendo a 3,03% do total de direitos de voto na EDPR, de acordo com a subsidirária da EDP.

A BlackRock tinha reduzido a participação no capital da EDP Renováveis em outubro e em novembro, ficando abaixo dos 3%, mas voltou agora a reforçar a posição no capital, para superar a marca das posições acionistas qualificadas.

