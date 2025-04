A operação, realizada na segunda-feira, 28 de abril, resultou num "aumento dos direitos de voto totais na EDPR para 3,665%, correspondendo a um total de 38.112.349 direitos de voto ", de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Antes, a Blackrock detinha 1,972% do capital do braço para as renováveis da EDP.

A maioria do capital (71,3%) da EDP Renováveis continua a ser detida pela EDP.

