A operação foi realizada na quarta-feira, ficando a BlackRock com 1,63% de direitos de voto ligados a ações e com 0,38% relacionados com instrumentos financeiros, de acordo com a mesma informação.

Os CTT desceram 0,42% para 4,76 euros, hoje, na bolsa de Lisboa.

