De acordo com dados da Bloomberg consultados pela Lusa, pelas 10:50 em Lisboa, a Ether, a criptomoeda da plataforma Ethereum, a segunda mais importante do setor, também caía quase 17% para 2.284 dólares.

As criptomoedas desvalorizaram-se hoje fortemente envoltas num ambiente em que pontuam as pressões em todos os mercados financeiros a nível mundial, devido aos receios de uma possível recessão nos Estados Unidos, depois dos fracos indicadores macroeconómicos divulgados nos últimos dias, bem como à possibilidade de a Reserva Federal (Fed) ter tardado em baixar as taxas de juro.

O mercado também está também atento às tensões no Médio Oriente, onde o Irão e os seus aliados Hamas e Hezbollah podem retaliar contra Israel pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.

