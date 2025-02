Segundo dados divulgados hoje pela Administração Cinematográfica do país, desde o início do período de férias, a 28 de janeiro, até terça-feira, as salas de cinema do país arrecadaram cerca de 9,51 mil milhões de yuan (1,257 mil milhões de euros), um novo recorde para o Ano Novo chinês.

O número de espetadores atingiu também um recorde de 187 milhões.

Além disso, todos os dias entre 29 de janeiro - dia de Ano Novo - e 03 de fevereiro renderam mais de mil milhões de yuan (132 milhões de euros), segundo o portal de notícias económicas Yicai.

O grande sucesso de bilheteira no gigante asiático foi "Ne Zha 2", a muito aguardada sequela do êxito de animação "Ne Zha" (2019), que rendeu cerca de 4,839 mil milhões de yuan (640 milhões de euros) desde o seu lançamento no mesmo dia do Ano Novo Lunar.

O pódio é completado pela comédia "Detetive Chinatown 1900", com quase dois mil milhões de yuan (264 milhões de euros), e pelo título de fantasia de guerra "Creation of the Gods II: Demon Force", com mais de 900 milhões de yuan (119 milhões de euros) até segunda-feira.

O Ano Novo Lunar é tradicionalmente uma época alta para a indústria cinematográfica chinesa. As autoridades alargaram este ano o período de férias para oito dias, terminando na terça-feira, 4 de fevereiro.

