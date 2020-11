De acordo com um documento orçamental do Governo, consultado hoje pela Lusa, as despesas fiscais derivadas da concessão de benefícios fiscais tinham crescido 7,4% em 2019, face ao ano anterior, para 12.338 milhões de escudos (112 milhões de euros).

Esse crescimento, reconhece o Governo, foi "fortemente influenciado pelo incremento de benefícios fiscais em sede do IVA", que de 2018 para 2019 cresceu 408 milhões de escudos (3,7 milhões de euros).