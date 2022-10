"Os incentivos que têm sido feitos até agora para vagas carenciadas têm provado que não são suficientes, que não servem, portanto, é não só preciso mudar a lógica dos incentivos, como também abordar muito claramente a questão da habitação em Portugal", defendeu.

Em Évora, em declarações aos jornalistas, a coordenadora do BE frisou que é preciso "começar a ter apoios à habitação para aqueles profissionais" que é necessário que "se desloquem de umas zonas do país para outras, para garantir que em todo o país são assegurados direitos tão básicos como a saúde e como a educação".

Por isso, como o BE considera que é preciso "abordar de uma forma clara a necessidade de apoios para habitação" dos profissionais de saúde e de educação, "para poderem deslocar-se para as zonas onde são necessários", vai avançar com essa sugestão no OE2023: "Vamos apresentar no orçamento do estado essa proposta".

Após reunir-se com a administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), Catarina Martins apontou esta unidade como exemplo da importância de fixar profissionais de saúde.

Apesar de estar em construção o novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, este só deverá estar pronto dentro de "dois anos, no mínimo", e "é importante fixar profissionais e ter médicos e todo o pessoal de que um hospital necessita já".

"A nossa preocupação, neste momento, é garantir mecanismos no Orçamento do Estado para fixar profissionais de saúde nas zonas carenciadas e que têm de ser diferentes dos mecanismos que foram utilizados até agora e que não conseguiram esse efeito", enfatizou.

Para Catarina Martins, a solução tem de "apoiar toda a equipa e não só um ou outro médico, aqui e acolá", o que "acaba por criar uma situação até de injustiça, de haver uma pessoa que recebe o dobro de todas as outras"

"Precisamos de outra forma de incentivos para as zonas carenciadas que respeitem toda a equipa", e sobretudo de apoios à habitação, argumentou.

"Os apoios à habitação têm de entrar neste Orçamento do Estado como uma forma de fazer com que os hospitais, as escolas, tenham as pessoas de que precisam para funcionar", sustentou.

RRL // JPS

Lusa/Fim