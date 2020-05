"O setor bancário está bem capitalizado e com liquidez, o que lhe permitirá suportar no curto prazo o impacto resultante deste choque económico", referiu a instituição, em resposta a questões colocadas pela Lusa.

Segundo o BCI, a situação em Moçambique beneficiou da "tempestiva tomada de medidas" para reduzir a propagação do contágio, permitindo "manter a economia a funcionar parcialmente, evitando-se, até ao momento, o 'lockdown' total", ou seja, um confinamento obrigatório.

"Este facto é importante", sublinha o banco, dado o peso da economia informal e do autoemprego.

O BCI aplaude "tanto o Estado como o BdM [Banco de Moçambique]", porque "têm sido céleres na tomada de medidas".

O banco coloca entre as prioridades "apoiar a economia informal e os trabalhadores independentes", apoiar a liquidez das empresas, igualmente através de moratórias, garantias ou "aceleração do pagamento de faturas aos pequenos fornecedores de serviços e bens ao Estado".

O BCI destaca ainda "medidas de proteção ao emprego, por via de subsídios ao pagamento parcial de salários" e, em termos de mercado cambial, "a retoma da obrigatoriedade de conversão parcial das receitas de exportação recebidas, o que contribuirá para uma maior estabilidade do metical".

Olhando ao peso da dívida pública sobre o PIB, "a capacidade de intervenção do Estado fica dependente da obtenção de novos apoios" ou da "suspensão por parte dos credores de pagamentos da dívida atual" - notando o banco como positivo o rápido desembolso de 309 milhões de dólares (286 milhões de euros) por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O BCI é detido a 97% pelos bancos portugueses Caixa Geral de Depósitos (CGD, através da Parbanca SGPS) e BPI.

O banco tem 26,7% de quota de mercado (com base nos ativos totais), a maior do setor bancário moçambicano, de acordo com o mais recente 'ranking' publicado no final de 2019 pela consultora KPMG e pela Associação Moçambicana de Bancos, com base em dados de 2018.

Moçambique tem um total acumulado de 107 casos de infeção pelo novo coronavírus, sem mortes e com 35 recuperados.

O país vive em estado de emergência desde 01 de abril e até final de maio, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se à população que fique em casa, se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar.

Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos transportes coletivos com obrigatoriedade do uso de máscaras, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

