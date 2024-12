Entre os rácios que o Novo Banco tem de cumprir em 2025 está, por exemplo, o rácio de capital CET1, que no 'pilar 1' passa a ser de 4,5% e no 'pilar 2' de 1,52%.

Estes rácios são calculados em função dos ativos ponderados pelo risco e a sua revisão acontece depois do novo processo de avaliação feito pelo BCE.

O Novo Banco diz ainda que o facto de o requisito total de o 'pilar 2' para 2025 ser de 2,70%, num novo decréscimo de 15 pontos base, se deve à "continuada melhoria da perceção que o supervisor tem sobre o risco global do Novo Banco, incluindo progressos no modelo de negócio do Banco, com consistente rentabilidade e sustentada criação de capital".

Ainda no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco detido, sobretudo, pelo fundo de investimento Lone Star afirma que, em final de agosto, os rácios de capital já excediam os requisitos mínimos com "margens significativas".

Nos primeiros nove meses do ano, entre janeiro e setembro, o Novo Banco foi o único dos grandes bancos com uma quebra homóloga dos lucros (menos 4,4%) mas ainda assim os resultados líquidos ascenderam a 610,4 milhões de euros.

