Barcos artesanais apanhados na captura ilegal de marisco em Moçambique Embarcações artesanais, algumas improvisadas com troncos e outros materiais, serviram para captura ilegal de mais de seis toneladas de camarão e caranguejo em Moçambique, em dezembro e janeiro, quando é proibida a captura, disse hoje fonte oficial.





"Os pescadores artesanais são os maiores violadores no período de veda", disse à Lusa o diretor nacional de operações do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, Leonid Santana.

As quantidades foram confiscadas pelas equipas de fiscalização das pescas e deverá corresponder apenas a uma parte das infrações, segundo a mesma fonte.