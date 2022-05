Após dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19, a Feira dos Sabores do Tejo regressa ao Campo de Feiras de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

"A aposta na animação musical com grandes nomes do panorama nacional é também uma tradição que a autarquia pretende manter", referiu, em comunicado hoje divulgado, a Câmara de Vila Velha de Ródão.

O evento decorre sob o lema "Ao sabor da nossa história" e apresenta um cartaz que tem como artistas principais Bárbara Bandeira, os DAMA e Pedro Abrunhosa, "e promete levar os visitantes numa viagem no tempo pelos sabores e saberes do concelho e dar a conhecer o melhor que as Terras de Oiro têm para oferecer".

Organizado pelo município de Vila Velha de Ródão, a feira conta com uma programação diversificada, expositores e restaurantes.

À semelhança da última edição, realizada em 2019, a Feira dos Sabores do Tejo de 2022 mantém como meta a minimização do impacto ambiental do certame.

Segundo a informação da autarquia, "foi renovada a parceria com a Valnor, de modo a garantir a sua classificação como EcoEvento, ao promover as melhores práticas no recinto e assumir o compromisso com a redução dos resíduos provenientes do público e das entidades participantes e a sua recolha seletiva e encaminhamento para reciclagem".

No primeiro dia, o certame tem como cabeça de cartaz Bárbara Bandeira.

A primeira noite conta ainda com a atuação dos Karetus, dupla formada por Carlos Silva e André Reis, protagonistas de um espetáculo de música eletrónica, e finaliza com a atuação do DJ Tozo.

No dia 25 de junho, o grande destaque no palco principal são os DAMA, que lançaram recentemente o seu quarto álbum de originais. Após este concerto, seguem-se as atuações dos DJ Fifty e Petter Nox.

A Feira dos Sabores do Tejo encerra no dia 26, um domingo, com Pedro Abrunhosa & Comité Caviar.

No último dia do certame, encerram o palco principal os DJ Zanova e JúniorK.

