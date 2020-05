Bancos portugueses atentos à desvalorização do petróleo e do kwanza em Angola

Lisboa, 30 mai 2020 (Lusa) - Os três maiores bancos portugueses com participações em Angola demonstraram-se atentos à desvalorização do kwanza e à queda do preço do petróleo, na sequência do processo de liberalização cambial, que permite converter os lucros em euros.