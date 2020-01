Bancos angolanos concederam 72ME para aumentar produção interna até dezembro Os oito bancos comerciais angolanos aderentes ao Projeto de Apoio ao Crédito (PAC), no âmbito do aumento da produção interna e substituição de importações, aprovaram 23 pedidos no valor de 38,6 mil milhões de kwanzas (71,8 milhões de euros). economia Lusa economia/bancos-angolanos-concederam-72me-para_5e1639adfc58531c1bc4701e





A informação foi hoje divulgada pelo Ministério da Economia e Planeamento após a assinatura de um acordo com o Banco de Poupança e Crédito (BPC), que se tornou a nona instituição a aderir ao programa que visa potenciar a capacidade produtiva interna de 54 bens identificados no Prodesi (Programa de Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações).

Segundo o documento, os bancos declararam ter aprovado 23 pedidos de crédito no âmbito do PAC, entre setembro e dezembro, tendo recebido 107 solicitações de financiamento num total de 283 mil milhões de kwanzas (527 milhões de euros).

O maior montante foi atribuído à Biocom, para produção de açúcar e derivados na província do Malanje (5,7 mil milhões de kwanzas/10,6 milhões de euros), seguindo-se a Fazenda Girassol, com um projeto de produção de milho e feijão no Zaire (3,8 mil milhões de kwanzas/07 milhões de euros).

Entre as medidas ainda pendentes para aumentar o crédito em que o ministério da Economia está a trabalhar contam-se a capitalização do Fundo de Garantia de Crédito, e imunização do risco cambial da linha de crédito concedida pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) ao BPC.

A imunização do risco cambial da linha de crédito do Deutsch Bank ao Banco de Desenvolvimento Angola (BDA), bem como a negociação com o BAD para que o remanescente da linha de crédito concedida ao BPC, no montante de 205 milhões de dólares (184 milhões de euros), seja operacionalizada pelo BDA, também estão nos planos governamentais.

