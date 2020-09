"As fortes ligações aos países está a pesar na qualidade do crédito dos bancos, com uma consequente deterioração das condições de operação, o que afeta as métricas financeiras destas instituições", lê-se numa análise aos bancos que operam em África.

Na análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas da Moody's dizem que 90% da descida nos 'ratings' dos bancos foi originada por uma degradação da notação financeira do país em que operam.