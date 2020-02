Banco Mundial aprova 69,2 ME para Moçambique alcançar dividendo demográfico O Banco Mundial aprovou hoje uma subvenção no valor de 75 milhões de dólares (69,2 milhões de euros) da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para apoiar Moçambique a alcançar o seu dividendo demográfico, anunciou. economia Lusa economia/banco-mundial-aprova-69-2-me-para-mocambique-_5e4a9fab3555ec12714708e1





Alcançar o dividendo demográfico consiste em fazer mudanças na estrutura etária por forma a ter mais população ativa (geralmente entre os 15 e 64 anos) do que população não produtiva e por essa via potenciar o crescimento económico.

"É com satisfação que noto que o nosso trabalho nesta importante frente concretiza-se com a aprovação deste projeto", referiu Mark Lundell, diretor do Banco Mundial para Moçambique, citado em comunicado.