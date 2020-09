O programa vai investir no ensino superior, técnico e vocacional de Moçambique, destaca.

O objetivo é "capacitar os jovens através do desenvolvimento de competências de alto nível por meio de uma educação pós-secundária de qualidade", enquanto se preparam "políticas para incentivar a criação de empregos vinculados a sistemas produtivos modernos", refere Idah Z. Pswarayi-Riddihough, diretora do BM no país.