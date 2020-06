O financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) "procura impulsionar os benefícios da urbanização nos municípios em todo o país, através da melhoria de infraestruturas urbanas e prestação de serviços, assim como apoio a reformas e capacidades institucionais".

A maior parte dos fundos do projeto financiará os municípios com base no seu desempenho num programa que inclui 22 municípios das províncias de Gaza, Zambézia, Sofala e Niassa.