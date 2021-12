"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. ("Banco Montepio") informa que no dia 29 de dezembro de 2021, e após um processo de venda competitivo, foi celebrada uma escritura pública de venda de uma carteira de créditos não produtivos ('non-performing loans'), sob a forma de venda direta às entidades LX Investments Partners III, BTL Ireland Acquisitions II Designated Activity Company e BTLP Acquisitions I Unipessoal, Lda, sociedades validamente constituídas e regidas pela lei portuguesa e com sede em Portugal", pode ler-se no comunicado.

De acordo com a informação, "o montante bruto alienado foi de 253 milhões de euros, numa carteira que englobou 10.318 contratos registados em balanço e fora de balanço".

"Após o desreconhecimento total dos créditos, o impacto estimado desta venda nos resultados do Banco Montepio será imaterial, representando, no entanto, uma importante redução das exposições não produtivas, contribuindo para uma diminuição de 1 ponto percentual no rácio de NPE", indica ainda a nota.

No imediato, a transação contribui para um aumento de 3 pontos base no rácio de capital total do Banco Montepio, "consolidando a estratégia encetada pelo Conselho de Administração de contínua redução de ativos não produtivos e de reforço dos rácios de capital", realça o banco.

DF // ROC

Lusa/Fim