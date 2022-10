"Com o apoio do Fundo de Energia Sustentável para África, a capacidade de Moçambique para integrar maiores quotas de renováveis irá aumentar", referiu Daniel Schroth, dirigente do BAD.

As verbas serão dirigidas para a Eletricidade de Moçambique (EDM) para estudos de viabilidade, desenvolvimento de uma central solar flutuante na albufeira de Chicamba, estudo de sistemas de bateria, qualificação de pessoal e apoio à preparação de propostas.

O BAD assinala que, apesar de ser um país exportador de eletricidade, graças à albufeira de Cahora Bassa, Moçambique regista baixas taxas de acesso a energia: 57% nas zonas urbanas e 13% nas zonas rurais.

"Com 187 gigawatts, Moçambique tem potencial para se tornar no principal gerador de energia da África Austral, graças aos recursos inexplorados em carvão, hidroeletricidade, gás, energia eólica e solar", refere o banco.

"Atualmente, a energia hidroelétrica representa cerca de 81% da capacidade instalada no país, mas é o gás natural e as fontes de energia renovável que devem ocupar uma parte crescente da matriz energética", conclui.

