De acordo com o documento, o banco Montepio Geral (MG) Cabo Verde, constituído no arquipélago em 2005, é detido a 100% pela Caixa Económica Montepio Geral, sendo um dos quatro que funciona com licença restrita, apenas para clientes não residentes e por isso considerados 'offshore', tendo encerrado 2019 com um ativo total de 146,9 milhões de euros, uma descida de 12,4% face a 2018.

Os recursos de clientes fixaram-se no mesmo período em 138,3 milhões de euros, uma quebra homóloga de 14,6%.