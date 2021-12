As estimativas hoje divulgadas, quanto a 2022, superam as do Governo, que mantém a previsão de 0,9% (igual a 2021), mas o FMI aponta para 1,3%, o Conselho das Finanças Públicas para 1,6% e a Comissão Europeia e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) esperam que a inflação atinja 1,7%.

Quanto aos anos seguintes, a instituição liderada por Mário Centeno estimou hoje que a inflação abrande para os 1,1% em 2023 e seja de 1,3% em 2024.

Segundo o Banco de Portugal, a evolução da inflação estará "muito influenciada pela componente energética".

"A projeção para a inflação foi revista em alta ao longo do horizonte face ao Boletim de junho, destacando-se a revisão em 2022 (0,9 pp [pontos percentuais])", assinala ainda o banco central.

Quanto a 2021, os números do BdP igualam os do Ministério das Finanças, que estima que a inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), fique nos 0,9% no final deste ano, tal como na anterior previsão do BdP.

Por outro lado, a Comissão Europeia, a OCDE e o Conselho das Finanças Públicas (CFP) preveem uma inflação de 0,8%.

Já o Fundo Monetário Internacional (FMI) tem a previsão mais elevada, que aponta para 1,2% em 2021.

JE // CSJ

Lusa/Fim