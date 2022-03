O regulador bancário irá divulgar as projeções detalhadas para a economia portuguesa no atual ano e nos dois anos seguintes, tendo o governador da instituição, Mário Centeno, sinalizado, em entrevista ao Observador, divulgada em 18 de março, que irá haver uma revisão em baixa das perspetivas económicas, assim como projetar um cenário adverso.

Mário Centeno destacou que a revisão resulta também do efeito de arrastamento, uma vez que "a revisão do perfil de crescimento da economia portuguesa em 2021 pelo INE fez com que esse crescimento se concentrasse, face à estimativa anterior, mais no início do ano de 2021 e menos no final".

No Boletim Económico de dezembro, o BdP estimava que a economia portuguesa crescia 5,8% em 2022, 3,1% em 2023 e 2,0% em 2024.

As previsões comparam com as da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que também aponta para um crescimento económico de 5,8%, e superam as do Governo, que espera 5,5%. A Comissão Europeia aponta para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,5% e o Fundo Monetário Internacional (FMI) de 5,1%, enquanto o Conselho das Finanças Públicas (CFP) é a entidade mais pessimista, esperando uma subida de 4,8% face a 2021.

